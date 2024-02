I 10 anni del gruppo di lettura del Forum Ute

Dieci anni del gruppo di lettura del Forum Ute. Proseguono gli appuntamenti in Biblioteca Cionini che ospiteranno, giovedì 29 febbraio a partire dalle ore 17, l’evento cura di Viviana Romanori, Roberta Baldelli, Antonio Prampolini; con interventi musicali di Francesco Messori della Scuola di musica O. Pistoni

Un appuntamento in cui ricordare i libri discussi agli incontri del gruppo e gli eventi proposti in occasione di ricorrenze e compleanni letterari, in collaborazione con associazioni del territorio. Ingresso libero, con un piccolo rinfresco.