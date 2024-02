Ancora un incendio alla discarica di via Marro, in zona Campovolo. Sul posto, intorno alle 18:00, sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme (in servizio anche il Funzionario Federico Bianchetti – nella foto – che ha effettuato l’ultimo turno a Reggio Emilia prima di essere trasferito a Pesaro), assieme a Polizia di Stato e Polizia locale.