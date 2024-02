Venerdì a Castelfranco il primo degli eventi nell’ambito del progetto “Semi (di) Legalità”

Riprende, da venerdì 23 febbraio, “Fai la Cosa Giusta”, la rassegna di approfondimenti culturali che promuove la cultura della legalità, nell’ambito del progetto “Semi (di) Legalità”, sostenuto dall’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

“In questo nuovo ciclo d’incontri, il giornalista Pierluigi Senatore dialogherà con ospiti illustri che a vario titolo e in diversi contesti di vita e lavoro, si impegnano quotidianamente nella lotta alla Mafia e promuovono attraverso le loro testimonianze la cultura della legalità ed i valori di una cittadinanza attiva e responsabile” – commenta il Sindaco Giovanni Gargano.

Il primo incontro, a ingresso libero e gratuito, è venerdì alle ore 20.30, presso la Biblioteca Comunale “Lea Garofalo”, in sala Gabriella Degli Esposti, con ospite Piergiorgio Di Cara, scrittore, sceneggiatore e Funzionario della Polizia di Stato di Palermo, che presenta il libro “L’anima in spalla” (Edizioni Il Palindromo, 2022).

“Questa prima serata, in cui orgogliosi di ospitare un uomo che ha dedicato la propria vita a combattere la criminalità di stampo mafioso – continua il Sindaco Gargano – anticipa anche la nuova edizione del Viaggio della Legalità, che presenteremo nei prossimi giorni e al quale prenderò personalmente parte, come lo scorso anno, nei primi giorni del mese di marzo”.

Il libro, ambientato nella Palermo del 1992, racconta la storia dell’ispettore della Squadra Mobile Salvo Riccobono, testimone oculare dell’attentato di via D’Amelio, in prima linea nella guerra alla mafia condotta negli anni Novanta. Impossibile per lui dimenticare i corpi dilaniati dei colleghi, un incubo ricorrente che non lascia scampo all’ispettore; un trauma che non è in grado di elaborare ma che, con il suo portato tragico, gli trasmette l’energia fondamentale per resistere.

Piergiorgio Di Cara, dopo la laurea in Scienze politiche all’Università degli Studi di Palermo, entra nella Polizia di Stato nel 1993, lavorando alla Squadra Mobile di Palermo e in Calabria, nella Locride, dove dirige la sezione operativa di Siderno del Reparto prevenzione crimine. Diventa commissario nel 2002 e presta servizio alla questura di Palermo.

