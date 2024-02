Trovato con soldi e droga, 34enne straniero denunciato per spaccio a Reggio Emilia

Stazionava con fare sospetto davanti al cancelletto di un’abitazione di viale Regina Margherita, quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che lo hanno fermato per un controllo. L’uomo, un 34enne di etnia africana, è stato trovato in possesso di oltre 1000 euro in contanti in banconote di vario taglio e, successivamente, estesi i controlli presso la sua abitazione, di un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di oltre 50 grammi, e di un rotolo di cellophane atto al confezionamento dello stupefacente.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia il 34enne domiciliato a Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È accaduto l’altra sera intorno alle 20:00, quando un equipaggio della sezione radiomobile di Reggio Emilia, durante un servizio di controllo del territorio in città, nel percorrere viale regina Margherita, ha notato un uomo stazionare davanti un’abitazione con fare sospetto. Nell’immediatezza i militari lo hanno raggiunto, bloccandolo nei pressi del cancelletto dell’abitazione. Alla vista dei carabinieri l’uomo ha estratto spontaneamente la somma in denaro contante di più di 1000 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Successivamente i militari hanno approfondito i controlli presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo sotto il materasso un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di oltre 50 grammi, mentre nel cassetto di un tavolino un rotolo di cellophane atto al confezionamento dello stupefacente. Ricondotta la detenzione ai fini di spaccio, i militari hanno acquisito a carico del 34enne elementi di presunta responsabilità, denunciandolo e sequestrando lo stupefacente rinvenuto.