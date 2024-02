Sabato a Guastalla presentazione del libro “Saman. Vita e morte di una ragazza italiana”

Sabato 24 febbraio alle ore 16.00 presso la Sala Civica (Ridotto del Teatro) in Via Goldoni 2 a Guastalla si svolgerà la presentazione del libro di Jacopo Della Porta ed Elisa Pederzoli “Saman. Vita e morte di una ragazza italiana”.

L’iniziativa, organizzata dalla Sezione ANPI di Guastalla si svolgerà con il patrocinio del Comune di Guastalla che parteciperà direttamente all’evento con un saluto introduttivo.

La vicenda di Saman Abbas ha colpito profondamente l’opinione pubblica e le comunità del nostro territorio. Saman infatti era pakistana, come tante famiglie stabilitesi negli ultimi anni anche nella Bassa Reggiana. Costretta all’isolamento in casa e ad abbandonare gli studi, promessa sposa per un matrimonio forzato in Pakistan, Saman aveva deciso di ribellarsi, pur sapendo che in gioco c’era la sua vita stessa. Voleva vivere come le ragazze italiane. O meglio, come una ragazza e basta. Il libro, firmato da due giornalisti che hanno seguito la vicenda “sul campo” fino alla tragica conferma finale, traccia il ritratto sorprendente e toccante di questa ragazza e della sua scelta di libertà.

La presentazione del libro sarà l’occasione per una riflessione sui modi dell’integrazione e della convivenza con gruppi sociali e tradizioni diverse, che generano comportamenti di prevaricazione e violenza soprattutto nei confronti delle donne e delle ragazze.

A parlarne saranno l’autore Jacopo Dalla Porta ed Elena Carletti, Sindaco di Novellara e vice Presidente della Provincia di Reggio Emilia, che ha vissuto con impegno la vicenda tragica di Saman, ma anche dei nuovi casi che si sono recentemente manifestati alla pubblica attenzione e che chiamano in causa tutte le comunità del nostro territorio, ivi compresi i cittadini delle nuove etnie che lo abitano.

L’evento, coordinato da Stefano Storchi della Sezione ANPI di Guastalla, si propone di offrire un’occasione di incontro, di conoscenza e di favorire un dialogo fattivo sugli aspetti che devono accompagnare ogni progetto di cittadinanza condivisa e partecipata.

Al termine della presentazione e del dibattito con i relatori, avrà luogo l’Assemblea degli iscritti della Sezione ANPI di Guastalla, chiamata a discutere il programma delle iniziative future e a dare avvio al tesseramento per il 2024.