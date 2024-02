Sabato 24 febbraio la marcia della pace nel cuore di Castelnovo di Sotto

I “Cittadini per la pace”, con il patrocinio del Comune di Castelnovo di Sotto, organizzano per sabato 24 febbraio una manifestazione dal titolo “E’ ora di parlare di pace”.

L’iniziativa si svolgerà con ritrovo alle ore 10 in piazza Prampolini ed è stata organizzata in collaborazione con Anpi, Auser, Botteghe della Rocca, Carnevale al Castlein, Unità pastorale San Francesco, Caritas, Spi Cgil, Emergency Reggio Emilia, Pubblica Assistenza e biblioteca comunale.

Anche il Consiglio Comunale, nella seduta di mercoledì 24 gennaio, ha approvato un ordine del giorno di “adesione alla dichiarazione di intenti rivolta a cittadini e associazioni per il cessate il fuoco e per la pace”.

La marcia inizierà con un intervento del sindaco Francesco Monica, di un portavoce dei Cittadini per la Pace e di Anna Cervi, mediatrice internazionale di pace Anna Cervi.

Quando il corteo arriverà di fronte alle scuole studenti leggeranno poesie di pace scritte da bambini in guerra e messaggi scritti da loro. Seguiranno la marcia alcune auto con trombe, musiche di pace e che, attraverso un altoparlante, faranno ascoltare letture di pace e diritti realizzate da Emergency. Il rientro sarà in piazza Prampolini dove chi vorrà potrà scrivere

messaggi su un pannello che verrà appeso sul muro della biblioteca.

Al corteo parteciperanno 7 classi elementari (180 tra bambini e insegnanti) più gil ruppo del Consiglio comunale dei ragazzi delle medie.

“Un comune sentimento di impotenza ci unisce ma ci motiva anche a fare sentire la nostra voce e ad alzare le nostre bandiere – spiega l’associazione di cittadini che ha promosso la marcia – Il 10 febbraio portiamo con noi striscioni, messaggi e parole, tutti uniti nel cuore del nostro paese. Non è mai troppo tardi per parlare di Pace, non è mai troppo tardi per fare sentire il nostro dissenso. Stop alla Guerra. Stop al silenzio. Occorre un Cessate il fuoco immediato!”.