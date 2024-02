Pellicce: spettacolare “blitz” alla sede centrale di Max Mara fashion group Reggio Emilia

“Max Mara GO FUR-FREE!” è il messaggio lanciato dalle associazioni LAV e Humane Society International (HSI) e da tutti i membri della Fur Free Alliance alla casa di moda italiana Max Mara, con una spettacolare mongolfiera che ha sorvolato la sede centrale del Gruppo, a Reggio Emilia, in occasione della settimana della moda di Milano, inaugurata ieri.

La sfilata di Max Mara è in programma per domani giovedì 22 febbraio, poi seguirà quella di Sportmax venerdì 23, nel mentre le proteste di associazioni in tutto il mondo stanno incitando Max Mara Fashion Group – di proprietà della famiglia Maramotti – ad eliminare le pellicce dalle collezioni di tutti i brand di proprietà e adottare una politica fur-free come hanno fatto già molti altri marchi e stilisti.