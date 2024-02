Legacoop Emilia Ovest, convegno sulle novità della legge di Bilancio 2024

Rientra nelle attività continuative di aggiornamento promosse da Legacoop Emilia Ovest, il convegno sulle novità della legge di bilancio 2024, tenutosi al Centro Internazionale Malaguzzi di Reggio Emilia per il convegno fiscale, realizzato in collaborazione con la società di servizi Ob.Im.

In particolare la relazione del dottor Gianluca Cristofori si è sviluppata sui seguenti temi: novità in bilancio 2024, in particolare correzione errori contabili, trattamento costi ad utilità pluriennale, crediti d’imposta da “Superbonus”; Legge di bilancio 2024, in particolare “rottamazione” magazzino, fringe benefit, obbligo stipula assicurazione rischi “catastrofali”.

In apertura, sono intervenuti Alessandro Ficicchia, resp. Fisco e Marco Mingrone, resp. Ufficio Legislativo di Legacoop Nazionale, Alberto Araldi resp. Lavoro e Mauro Menozzi resp. Area fiscale di Legacoop Emilia Ovest.

La forma cooperativa è sempre più attuale nei confronti degli obiettivi dell’Europa che pone al centro le finalità sociali e la sostenibilità rispetto all’ambiente e alla comunità.