La Calata torna in Emilia in 12 comuni tra Bologna e Modena

Spettatrici e spettatori di ogni età di Bologna e Modena e relative province incontrano e scoprono spettacoli, mostre e concerti, affidandosi al caso, a un sorteggio, e alla curiosità di scoprire i luoghi di cultura della nostra regione. Questa è la Calata, progetto ideato dall’Associazione Casa dello Spettatore di Roma, in collaborazione con ATER Fondazione, che torna anche quest’anno in Emilia-Romagna. Partecipare è semplice: basta iscriversi attraverso una mail, poi un sorteggio attribuirà agli spettatori gli spettacoli che andranno in scena il 16 e 17 marzo prossimi. Adesioni entro il 29 febbraio.

La Calata, toccherà 12 comuni tra le province di Bologna e Modena: nei due capoluoghi e a Nonantola, Bomporto, Casalecchio di Reno, Carpi, San Lazzaro di Savena, San Giovanni in Persiceto, Concordia sulla Secchia, Castello d’Argile, Lavino di Mezzo.

L’iscrizione è gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni e adesioni scrivere entro il 29 febbraio 2024 a lacalata@casadellospettatore.it

Il progetto

Ideato da Casa dello Spettatore di Roma, associazione culturale che promuove iniziative di educazione al teatro e di formazione del pubblico, La Calata permette a spettatori e spettatrici di tutte le età di trasformarsi per una sera in reporter e andare alla scoperta di teatri o di generi che magari non si conoscono, insieme ad altri appassionati, ma provenienti da altri luoghi e altre esperienze. Un modo per vivere e raccontare la “vita” culturale delle città: si incontrano persone, si scoprono spazi e proposte artistiche e infine si restituisce l’esperienza attraverso un breve testo e alcune immagini.

L’estrazione a sorte della destinazione, del tipo di spettacolo e del compagno o della compagna di Calata sono gli elementi essenziali del progetto. Il sorteggio potrebbe portare a essere spettatori di spettacoli che normalmente non si sceglierebbero, e di visitare teatri, spazi culturali, quartieri o città che potrebbero essere non frequentati normalmente.

La partecipazione è gratuita, vengono richiesti semplicemente una grande curiosità e la voglia di condividere esperienze, martedì 5 marzo dalle 18.00 alle 20.00 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno si svolgerà l’estrazione a sorte degli spazi di destinazione, degli spettacoli o degli eventi, e delle compagne o dei compagni di Calata. Tramite un gruppo Whatsapp, i partecipanti alla Calata potranno scambiarsi informazioni e curiosità sull’esperienza, come in un grande foyer virtuale. Al termine saranno chiamati a raccontare la loro giornata per un dossier speciale: le varie edizioni della Calata sono un racconto sulla vita teatrale e sull’offerta culturale in Italia.

Per informazioni: https://www.casadellospettatore.it/2024/02/07/la-calata-bo-mo-2004/ – https://www.ater.emr.it/it/news/la-calata-bo-mo-2024