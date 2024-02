Chiusure programmate su A14, Ramo Verde e Tangenziale di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante di Bologna, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera, verso Ancona/Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Milano verso Ancona, dopo l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale), la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 attraverso la stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro; da Milano verso Padova, dopo l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Di conseguenza, sarà chiuso il Raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14, verso Ancona-Bologna e, nella stessa direzione, sarà chiuso anche lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Firenze verso Padova, dopo l’uscita alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale ed entrare sulla A13 alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio; da Firenze verso Ancona, dopo l’uscita alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro; da Padova verso Ancona, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro.

*

Sempre per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante di Bologna, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio. Di conseguenza, la stazione di Bologna Fiera sarà chiusa in entrata verso la A1 e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13.

*

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Ancona verso Milano, uscire sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale, il Ramo Verde della Tangenziale e rientrare sulla A14 attraverso la stazione di Bologna Borgo Panigale, per immettersi poi sulla A1 verso Milano; da Ancona verso Firenze, uscire sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale con ingresso alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, per immettersi poi sulla A1 verso Firenze.

******

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, il tratto compreso tra lo svincolo SS9 via Emilia e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso la Tangenziale. Di conseguenza, saranno chiusi anche i rami di allacciamento che dalla SS9 via Emilia immettono sul Ramo verde, per chi proviene da Bologna e da Modena ed è diretto sulla Tangenziale. Inoltre, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la Tangenziale.

In alternativa, percorrere la SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 2 Borgo Panigale.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante di Bologna, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di lunedì 26 febbraio, in modalità continuativa, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore

Nelle tre notti di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 febbraio, con orario 22:00-6:00, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore.

*

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8 Fiera/Via Michelino o 7 Bologna Centro.

*

Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 febbraio, per chi percorre la Tangenziale di Bologna e proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna (R13), all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 8 bis Granarolo CAAB e rientrare dallo stesso in direzione opposta, Casalecchio/A1/A13.