A Marano sul Panaro torna la rassegna “Azione natura”

A Marano sul Panaro da venerdì 23 febbraio a venerdì 22 marzo torna la rassegna Azione natura che quest’anno avrà come titolo “del piacere di allargare i confini” giunta alla 35ª edizione e che prevede una serie di proiezioni e incontri con i protagonisti dell’avventura.

Per gli organizzatori “in un mondo che ci fa sentire sempre più “stretti”, umanamente e geograficamente, a causa di guerre, problemi economici e instabilità sociali di tanti paesi, Azione Natura spinge ad allargare i propri confini grazie alla possibilità di condividere le esperienze di persone che hanno deciso di conoscere e sperimentare ciò che esiste oltre i nostri confini, sulle montagne, i mari e le strade del mondo”. Gli appuntamenti dell’edizione edizione 2024 partono venerdì 23 febbraio con la serata viaggi in compagnia di Daniele Tonani, titolare di Focus Himalaya Travel, storico tour operator nato nel 1989 e specializzato nell’organizzazione di trekking e spedizioni alpinistiche, particolarmente nell’area himalayana, che presenterà il suo libro “I miei trekking nel mondo” e in un dialogo con Manuel Lugli, racconterà com’è cambiato il mondo delle spedizioni alpinistiche e dei trekking negli ultimi vent’anni.

Il 1 marzo Alberto Sciamplicotti, fotografo e videomaker, scrittore e appassionato di montagne ed esplorazione, figura nota nel mondo della montagna italiano condurrà una serata intitolata “Montagna d’autore”.

Il 7 marzo, ci sarà una serata di alpinismo con Francois Cazzanelli giovane alpinista valdostano che nonostante la sua giovane età, ha all’attivo un numero impressionante di spedizioni e prime salite.

Il 15 marzo sarà la volta di una serata bici con Katia Ganzerli e Raffaele Bedostri ciclisti appassionati del nostro territorio con il racconto della loro passione di voler conoscere il mondo e della lunga traversata delle Americhe, da Ushuaia in Argentina, fino a Fairbanks in Alaska.

Infine il 22 marzo una serata con Eleonora “Lola” Delnevo, alpinista e membro onorario dei Ragni di Lecco, rimasta vittima nel 2015 di un incidente in montagna che l’ha lasciata paralizzata dalla vita in giù, che racconterà di come è tornata in poco tempo a fare attività ad alto livello, sia in montagna che in bicicletta.

Gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, al Centro Culturale di Marano sul Panaro con inizio alle ore 21.