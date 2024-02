L’attività della sezione Stradale della Polizia di Stato di Bologna per il contrasto della guida in stato di ebrezza

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”, lo scorso fine settimana (17 e 18 febbraio), ha predisposto servizi mirati per il contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica. Per tali controlli, effettuati lungo le autostrade, la tangenziale e le principali arterie della provincia, sono state impiegate 10 pattuglie della sezione Polizia Stradale, del distaccamento di Imola e delle sottosezioni autostradali di Casalecchio di Reno, Pian del Voglio e Altedo.

Nel corso di tali servizi sono stati controllati 60 veicoli, i cui conducenti sono stati sottoposti a controllo con precursore ed etilometro: di questi, 8 sono risultati positivi all’alcol test, tra cui anche un neopatentato ed un conducente professionale. Inoltre ,un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed è stata ritirata una carta di circolazione. Complessivamente, nel fine settimana le 80 pattuglie della Polizia Stradale presenti sul territorio hanno controllato quasi 600 persone ed oltre 300 veicoli, sottoponendo a controllo con precursore l’85% dei conducenti. In totale, oltre 100 violazioni del codice della strada contestate, circa 200 punti decurtati, 9 patenti di guida ritirate, 15 veicoli sequestrati amministrativamente e 3 incidenti stradali rilevati, di cui uno con feriti.