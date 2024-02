Grandine estate 2023: a Mirandola 336 richieste di risarcimento

Si è conclusa lo scorso 31 Gennaio la finestra temporale per presentare le domande relative alla richiesta di rimborso relative ai danneggiamenti subiti a causa della violenta grandinata che colpì il territorio comunale di Mirandola lo scorso 22 Luglio. Il bando regionale prevedeva un rimborso con un massimale calcolato in 5mila euro per i privati e 20mila euro per le imprese.

Presso il comando della Polizia Locale di Mirandola, sede della Protezione Civile, sono pervenute in totale 336 richieste di rimborso: 312 da parte di privati cittadini, sommate alle 24 relative ad attività imprenditoriali.

Tali istanze saranno trasmesse alla Regione Emilia Romagna che provvederà all’erogazione dei contributi spettanti agli aventi diritto, sulla base di lavori già eseguiti (interventi da eseguire entro e non oltre il 31/12/2024) e di fatture già quietanzate.