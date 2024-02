Finale Emilia: il commento del vice sindaco in merito all’apertura dell’ambulatorio pneumologico

Il vicesindaco e assessore alla Sanità Michele Gulinelli, commenta così la notizia dell’apertura, venerdì 23 febbraio, dell’ambulatorio pneumologico presso la Casa della Comunità di Finale Emilia:

“Accogliamo con grande soddisfazione l’apertura dell’ambulatorio pneumologico presso la nostra Casa della Comunità. Si tratta di un servizio importante non solo per i cittadini di Finale Emilia ma anche per quelli di tutti i comuni limitrofi. Come abbiamo ribadito più volte, portare i servizi sanitari il più possibile vicino ai cittadini è un obbiettivo che ci siamo dati e sul quale lavoriamo quotidianamente, fianco a fianco, con la direzione del distretto sanitario di Mirandola dell’AUSL, che ringraziamo per la collaborazione. Siamo sicuramente sulla strada giusta per raggiungere i risultati sperati: dopo l’apertura del CAU, l’ambulatorio pneumologico e si lavora per migliorare ancora l’offerta di servizi sanitari a disposizione ai nostri cittadini”.