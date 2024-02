Due colonnine per la manutenzione biciclette a Vezzano

Sono già operative le due nuovissime postazioni per la manutenzione delle biciclette installate nel Comune di Vezzano sul Crostolo in due punti strategici.

L’Amministrazione Comunale ha infatti deciso di installare una prima colonnina nel parcheggio della Pinetina dove si trova l’area di sosta camper i cui utenti spesso si spostano in loco utilizzando appunto la biciletta e che, trovandosi lungo la SS 63, può essere utilizzata dai tanti amanti delle due ruote che percorrono giornalmente questa trafficata arteria. La seconda è stata posizionata lungo la ciclopedonale della Via Matildica del Volto Santo che collega Reggio Emilia alla collina, pista che ha incrementato notevolmente il passaggio di amanti della mountain bike, e non solo, in territorio vezzanese.

Le due colonnine contengono attrezzi per piccoli lavori di manutenzione, che possono rendersi “inaspettatamente” necessari per chi utilizza la bicicletta, nonché una pompa.

L’Assessore all’Ambiente Mauro Lugarini dichiara: “Un piccolo intervento per un servizio che, per i tanti che percorrono quotidianamente il nostro territorio con la bicicletta, può voler dire tanto. Un segno di attenzione e accoglienza che vuole anche significare quanto sia importante per la nostra Amministrazione Comunale la mobilità green”.

L’acquisto e l’installazione delle due colonnine ha comportato un costo complessivo di 1.600 €.