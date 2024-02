Cede hashish a due minorenni, arrestato a Bologna dalla Polizia Locale

Sorpreso dalla Polizia Locale mentre cede sostanza stupefacente a due ragazze minorenni. È successo ieri mattina, quando gli agenti del reparto Sicurezza urbana antidegrado della Polizia Locale hanno notato due giovani ragazze conversare con alcune persone in piazza XX Settembre e poi allontanarsi. Poco dopo, le giovani hanno preso contatto con un uomo in piazza Medaglie D’Oro per poi dirigersi con lui verso il ponte di via Matteotti.

Gli agenti hanno seguito da lontano l’azione e notato uno scambio sospetto. Sono quindi intervenuti tempestivamente per procedere ai controlli, mentre l’uomo ha tentato la fuga cercando di liberarsi della sostanza stupefacente, poi risultata essere hashish. Accompagnato in ufficio per l’identificazione l’uomo, con diversi precedenti, è stato arrestato perché sorpreso in flagranza a cedere sostanza stupefacente a persona minorenne. Le ragazze sono state poi affidate, una alla madre e l’altra ai servizi sociali.