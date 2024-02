Camminata Metabolica a sostegno di Ant, sabato al parco della Costituzione di Modena

Sabato 24 febbraio ore 10 al parco della Costituzione di Modena (ingresso da via Arquà), presso il Bosco della vita di Ant, si terrà “La Camminata Metabolica” promossa da Ant, tecnica di cammino studiata per stimolare e potenziare la muscolatura, migliorare la postura e riattivare circolazione e micro-circolazione. A fronte di una donazione di 15 euro a sostegno di Ant, sarà possibile partecipare alla Camminata condotta da due personal trainer, che si rivolge anche a quelle persone a cui non piace lo sport e il fitness ma che hanno bisogno di muoversi per ritrovare equilibrio psico-fisico.

Nata da un’idea di Stefano Fontanesi, personal trainer con oltre 30 anni di esperienza, essa vuole essere strumento utile per tutti coloro che vogliono rinascere, riscoprire la propria identità – sempre più soffocata dall’eccesso di informazione, tecnologia e stress a cui siamo sottoposti quotidianamente – e ritrovare l’equilibrio fisico e mentale, allenandosi a stretto contatto con la natura. L’intero ricavato sarà devoluto ad ANT a sostegno delle attività di assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore, alla prevenzione oncologica primaria e secondaria offerta a cittadini e scuole, ed al servizio di accompagnamento dei malati che necessitano di cure e terapie oncologiche. Per info: 059 238181 – delegazione.modena@ant.it