Stato Civile Comune di Bologna: si amplia l’offerta degli appuntamenti prenotabili on line

Dopo l’avvio, avvenuto l’estate scorsa, delle prenotazioni online per gli appuntamenti nelle procedure di separazioni e divorzio e scioglimento di unione civile, da oggi diventa possibile prenotare on line l’appuntamento con l’ufficio anche per alcuni procedimenti in materia di nascite.

Si tratta delle procedure relative alle dichiarazioni di nascita, al riconoscimento prenatale di un figlio o una figlia, alla trascrizione del decreto di cambio nome o cognome: i cittadini e le cittadine interessati, potranno compilare la richiesta di appuntamento online tramite la piattaforma My Calendar.

I link ai moduli di prenotazione online sono disponibili dalle pagine Iperbole dedicate a ciascun servizio, in cui sono pubblicate anche le indicazioni utili per la compilazione e le informazioni su tempi, modi e documentazione da fornire.

L’accesso all’agenda può avvenire anche senza autenticazione SPID: rimane aperta la possibilità di prenotare l’appuntamento anche telefonicamente.