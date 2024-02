Quasi il doppio degli spettatori rispetto a quelli previsti, chiude 15 giorni un locale di Bologna

A seguito di diverse segnalazioni sull’accensione di fuochi pirotecnici all’interno di un locale di pubblico spettacolo sito in via Rotta, il personale della Squadra Investigativa della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza unitamente al personale del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale di Bologna, hanno provveduto ad effettuare un servizio di controllo amministrativo congiunto, a seguito del quale il Questore di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni relative al locale per un periodo di 15 giorni ex art.100 T.U.L.P.S..

Il provvedimento consegue, in particolare, alla verifica sull’effettiva capienza nell’ora di maggior affluenza del locale, in cui veniva constatata la presenza di quasi il doppio degli spettatori, contemporaneamente presenti, previsti dall’autorizzazione di agibilità concessa. Inoltre, durante l’accertamento, gli operatori verificavano che all’interno dello stesso venivano accesi fuochi pirotecnici che avrebbero potuto determinare rischi per l’incolumità degli avventori e del personale.

II Questore ha cosi ritenuto necessario adottare una misura preventiva e cautelare per contrastare la situazione pericolosa per l’eccessivo assembramento di avventori che possa crearsi all’interno del locale ed evitare il degenerarsi di ulteriori conseguenze.