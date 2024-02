Montecchio Emilia anziani derubati da finto tecnico del gas

Nonostante i continui inviti a diffidare degli estranei ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, non si fermano i truffatori che, con pretestuose richieste di controllo, raggirano e derubano gli anziani dei loro averi. Proprio questo è accaduto l’altra mattina a Montecchio Emilia, quando un uomo suonavano al citofono di una coppia di anziani di 74 e 69 anni, presentandosi come tecnico del gas che avrebbe dovuto effettuare un controllo. I due anziani, aprivano la porta allo sconosciuto, facendolo quindi entrare in casa.

L’uomo, sedicente tecnico del gas, col pretesto di dover effettuare un controllo tecnico al contattore, invitava i due anziani a raggruppare preziosi e gioielli riponendoli sul letto sotto una coperta al fine di proteggerli durante l’attività che ne avrebbe potuto provocare l’annerimento. Le vittime facevano quanto richiesto dal malvivente, che quindi poco dopo riferiva di dover uscire per fare delle verifiche all’esterno senza far più ritorno a casa. E’ stato a questo punto che i due coniugi si accorgevano che i gioielli (del valore di 4.000 euro) erano stati asportati, probabilmente da un complice entrato quanto il falso tecnico distraeva i due anziani. Quindi l’allarme al 112 dei carabinieri che, oltre a intervenire sul posto per le constatazioni di legge, hanno scatenato una vera e propria caccia al malvivente, che al momento però non ha dato esito positivo.