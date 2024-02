“Moda al Futuro”: cominciata la 16esima edizione del progetto promosso da Lapam Confartigianato con l’Istituto Vallauri di Carpi

«Riproponiamo con grande entusiasmo questo validissimo progetto anche nel 2024. Dopo i successi riscontrati negli anni precedenti, come Lapam Confartigianato vogliamo dare continuità a questo progetto che permette agli studenti di fare esperienza diretta nel mondo del lavoro». Roberto Guaitoli, presidente Lapam Confartigianato Moda, commenta con queste parole la 16esima edizione di “Moda al Futuro”, l’evento promosso dall’associazione e rivolto alle classi quinte dell’Istituto Vallauri di Carpi che ha l’obiettivo di avvicinare scuola e mondo dell’impresa.

Dopo un periodo di formazione all’interno dell’istituto in cui imprenditori hanno portato la loro testimonianza agli alunni sui banchi di scuola, sono già cominciate le esperienze all’interno delle aziende. Alunni e alunne delle classi 5^B e 5^D del Vallauri verranno inseriti nelle 33 imprese aderenti all’iniziativa e, grazie alla supervisione di tutor aziendali specializzati, seguiranno passo dopo passo le studentesse e gli studenti nella realizzazione dell’abito.

Lo stage nelle imprese del distretto tessile di Carpi si completerà nel mese di febbraio.

Come avvenuto per le edizioni precedenti del progetto, i capi d’abbigliamento creati verranno esibiti all’interno di una sfilata pubblica dove una giuria, composta da esperti, premierà i ragazzi più meritevoli.

«Non è un caso che siamo giunti alla 16esima edizione – prosegue Guaitoli –. Ciò a dimostrazione della bontà dell’iniziativa portata avanti in tutti questi anni, facendo crescere sempre di più la collaborazione tra l’Istituto Vallauri e l’associazione. “Moda al Futuro” è un progetto rivolto non solo agli alunni, ma anche alle famiglie degli stessi studenti: vogliamo mettere al corrente i genitori che nel distretto carpigiano ci sono delle vere e proprie eccellenze che cercano manodopera e saper fare, creando posti di lavoro e occasioni per coloro che vogliono intraprendere questo tipo di carriera. Un ringraziamento va, ovviamente, alle imprese che hanno deciso di collaborare con noi anche quest’anno aprendo le loro porte ai giovani».

«È un progetto estremamente importante per noi – conclude Silvia De Vitis, Dirigente Scolastica dell’Istituto Vallauri – perché niente come il toccare con mano il lavoro all’interno di aziende del comparto può aiutare i nostri ragazzi a farsi un’idea di come si “vive” un’azienda. Questo per loro è un primo approccio al mondo lavorativo: noi possiamo fornire gli strumenti teorici, che sono fondamentali per arrivare pronti, ma solo entrare in contatto diretto con gli imprenditori e con le realtà aziendali può formarli davvero e fargli capire le necessità del mondo del lavoro. Per questo il progetto è valido ed è uno strumento utile a questa finalità».

L’ELENCO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI:



Adriana Mode, Angelica Fashion, Anna Falk, Atelier Oggi Sposi, Bene Più, Black Sheep, Campagnola, Chez Moi, Confezioni Delfino, Crea Sì, Creazioni Miss Patty, Dedimax, GBM, Imax, Liu-Jo, Madrilena Italia, MDR, Model Basic, New Italy di Zanoli, Ninnoli, Owens Corp Italia, Pretty Mode, Sartoria Teresa Borriello, S’arte, Sartoria L’angolo Creativo, Sartoria Monica Creazioni, So.El. Service, Staff Jersey, Staff Ricami, Taglio Laser, Twinset, Ulisse Accessori, Wanda Mode, White Dogo.