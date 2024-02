Intensificati in tutta la provincia di Modena durante il fine settimana i controlli dei Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito, durante lo scorso week end, diversi controlli che hanno interessato sia le aree del centro urbano del capoluogo, sia le zone periferiche. Nell’ambito di questi servizi rinforzati sul territorio, sono stati eseguiti diversi controlli finalizzati al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, oltre a mirate verifiche alla circolazione stradale con l’utilizzo dell’etilometro.

I militari della Stazione di Fanano hanno proceduto al controllo di un veicolo, alla guida del quale si trovava un operaio di 23 anni, che stava trasportando una donna 28enne. Il giovane conducente, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana e per tale motivo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nella rete dei controlli è finito anche un 22enne, che a Lama Mocogno, è stato trovato in possesso di qualche dose di hashish e di cocaina. E’ stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

A Vignola e Maranello, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 33enne e un 47enne, risultati positivi al controllo con l’etilometro. Un giovane di 23 anni, a espressa richiesta dei militari che lo avevano fermato, ha invece rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Anche lui è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena. Nei confronti dei tre conducenti è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

A Carpi un 22enne non si è fermato all’alt che gli era stato intimato dalla pattuglia e si è dato alla fuga. Prontamente inseguito, è stato raggiunto e identificato dai militari dell’aliquota radiomobile. All’esito delle verifiche è risultato non essere in possesso della patente di guida, in quanto mai conseguita. Nei suoi confronti sono state elevate diverse contravvenzioni.