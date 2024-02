Le ricerche sull’Appennino reggiano del Comitato Scientifico del Cai Reggio Emilia nel 2023

Il Comitato Scientifico Sezionale del Cai Reggio Emilia è impegnato da anni in una intensa attività di ricerca e studio sull’Appennino reggiano, con risultati di grande interesse che sono stati anche pubblicati in due edizioni del “Notiziario delle ricerche del Comitato Scientifico”. I campi d’azione delle ricerche vanno dalla geologia all’archeologia, dalla storia e dai beni culturali alla flora.

I risultati delle ricerche effettuate nel 2023 saranno presentati in una serata in programma martedì 20 febbraio 2024 alle 21:00 nella sede del Cai, in via Caduti delle Reggiane 1H a Reggio Emilia. L’ingresso è libero. Nel corso della serata verranno presentate anche le ricerche archeologiche effettuate dal Comitato Scientifico del Cai a Ca’ Bertacchi (Viano) e a Monte Sassoso (Carpineti) sotto il controllo della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Saranno presentate anche le escursioni programmate dal Comitato Scientifico nel 2024, la prima delle quali avrà come meta l’area archeologica di Luni e il castello dei Malaspina a Fosdinovo.