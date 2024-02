Lazio-Bologna 1-2, i rossoblù in piena corsa Champions

ROMA (ITALPRESS) – In uno stadio Olimpico che ricorda congiuntamente l’ex Sinisa Mihajlovic, il Bologna continua la sua cavalcata verso l’Europa battendo 1-2 la Lazio nella 25ª giornata di Serie A. La squadra di Motta, andata in svantaggio con la rete di Isaksen a inizio primo tempo, ribalta il risultato grazie al pareggio di El Azzouzi e al sigillo decisivo di Zirkzee. Sarri non festeggia come avrebbe voluto la 100ª panchina in biancoceleste, anche se l’inizio di partita sembrava mettere in risalto la ritrovata vena realizzativa dei biancocelesti. Dopo un quarto d’ora, infatti, Immobile porta in vantaggio i padroni di casa: il gol viene però annullato per fuorigioco dell’attaccante. La squarda di Sarri ci riprova poco dopo, al 18′ duettano Isaksen e Immobile, il napoletano serve il danese che spedisce in rete l’1-0 della Lazio. L’esterno è in vena e alla mezzora sfiora la doppietta personale, con un tiro a giro miracolosamente parato da Skorupski e finito fuori dopo un tocco al palo. Il Bologna, seppur mai pericoloso, è sempre vivo e sa approfittare di un pasticcio avversario in fase di rinvio dal fondo tra Provedel e Luis Alberto. Al 39′ El Azzouzi capitalizza l’occasione e sigla l’1-1, convalidato dopo il check del Var per possibile fuorigioco. La Lazio non ci sta, vorrebbe chiudere avanti il primo tempo: ci va vicino con Guendouzi, murato da Lucumì.

Eppure, quando torna in campo nella ripresa, non riesce più a ritrovare il piglio. La seconda frazione di gioco non ha nulla del divertimento regalato nella prima, languono le occasioni da gol ed entrambi paiono accontentarsi del pareggio. Invece al 78′ gli uomini di Motta calano l’asso, Kristiansen appoggia per Zirkzee che non fallisce la decisiva rete dell’1-2. Pesa quanto un macigno e porta gli emiliani a 45 punti in piena corsa Champions. Mentre la Lazio, dopo l’impresa contro il Bayern, resta ferma a quota 37 perdendo l’occasione di riavvicinarsi alla corsa europea.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).