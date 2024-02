Campagnola Emilia, in auto con una mazza da baseball: denunciato dai carabinieri

Si trovava all’interno di un’autovettura con altri due amici quando, all’esito delle procedure di identificazione eseguite nel corso di un controllo operato dai carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, venivano sottoposti a più approfonditi accertamenti alla luce dell’atteggiamento di sospetta preoccupazione percepita dai militari. L’esito dei controlli portava a rinvenire nell’auto una mazza da baseball di cui, uno dei tre amici, ne dichiarava la paternità non fornendo alcuna giustificazione sui motivi che lo avessero indotto a portarla al suo seguito, ne essendovi le circostanze di tempo e luogo che potessero giustificarlo.

È successo l’altra notte intorno alle 3, quando i militari della stazione di Campagnola Emilia, nello svolgimento di un servizio perlustrativo. In Piazza Roma a Campagnola Emilia notavano un’autovettura con tre ragazzi a bordo e procedevano al loro controllo. Terminate le procedure di identificazione, avendo percepito una ingiustificata preoccupazione, i militari decidevano di approfondire il controllo ispezionando l’autovettura. Nel baule veniva rinvenuto un oggetto in legno della lunghezza di 82 cm, risultato essere una mazza da baseball. Alla richiesta dei militari in merito al rinvenimento della mazza, il 20enne se ne assumeva la paternità non giustificandone il porto. In relazione a quanto accertato, i carabinieri conducevano il ragazzo in caserma, e al termine delle formalità di rito lo denunciavano alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della mazza illecitamente posseduta.