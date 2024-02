Tenta furto in supermercato ma viene scoperto e arrestato

Nella tarda notte di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 39 anni per tentato furto aggravato in un punto vendita sito in Piazza dei Martiri.

A seguito di una segnalazione di un soggetto sospetto notato dal personale di vigilanza del supermercato, allertato dall’attivazione dell’allarme, le volanti giungevano sul posto dove trovavano l’uomo che tentava di nascondersi al buio nei pressi di una scala sul retro del supermercato. Lo stesso si era introdotto all’interno del punto vendita danneggiando la porta del magazzino, la quale non risultava più funzionante.

L’uomo era stato trovato in possesso di un contenitore nel quale vi erano diverse bottiglie di alcol, per un valore complessivo di circa 400 euro. Dunque per tale motivo, gli operatori di Polizia procedevano ad arrestare il soggetto, il quale veniva accompagnato e trattenuto presso gli Uffici della locale Questura in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna. Da ulteriori controlli il soggetto risultava gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.