Carpi: coppia di conviventi fermata nei pressi dell’ospedale con la droga in auto. Arrestati

Non si arresta l’attività di prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, mirata al controllo dei luoghi più esposti a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti della provincia.

Nella prime ore della notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, nel corso di uno specifico servizio antidroga, nella zona dell’ospedale sito in quel centro, hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo due persone che si aggirava con fare sospetto nei pressi del parcheggio.

Al momento dell’intervento, i militari notavano dei movimenti bruschi da parte degli occupanti, un uomo e una donna, conviventi, rispettivamente di 46 e 23 anni. L’uomo risultava noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, il quale sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di grammi 8 di cocaina, suddivisa in dosi, un telefono cellulare e la soma contante di euro 360.

La donna, sottoposta a controllo, veniva trovata in possesso di un involucro contenente 50 grammi di cocaina, nonché della somma contante di 65 euro.

La perquisizione veniva estesa presso il domicilio della coppia, che permetteva di rinvenire un panetto di 87 grammi di hashish e altre piccole dosi della stessa sostanza per altri 6 grammi circa.

Droga e contanti sequestrati.

Le due persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Giudice ha disposto per entrambi gli arrestati la misura dell’obbligo di prestazione alla polizia giudiziaria.