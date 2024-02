Cambierà volto la scalinata della Rocca di Novellara

Diventerà più bella e più funzionale la scalinata che collega le “basse” della Rocca con la via Gonzaza, uno snodo particolarmente caro ai novellaresi che lo utilizzano quotidianamente per raggiungere tanto il centro quanto il Comune. Nei giorni scorsi la giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo da 72.000 euro per il rifacimento della rampa, realizzata nel secolo scorso, che mette in collegamento le “basse” della Rocca, e dunque l’area destinata a parcheggio, con la viabilità del centro. “Abbiamo ritenuto opportuno riqualificare la scalinata per migliorarne gli aspetti estetici e funzionali di quello che è uno dei principali punti di passaggio dei novellaresi e non solo – spiega il sindaco Elena Carletti – Un ulteriore tassello nel progetto di restauro e recupero della Rocca, dopo gli importanti lavori, per 1 milione e mezzo di euro, nelle ali est ed ovest e all’ultimo piano dell’ala nord e quelli, per un altro 1 milione, che a breve interesseranno il seminterrato e il sottotetto dell’ala nord e alcune aree specifiche, nell’ala sud”.

L’inizio dei lavori sulla scalinata, che dovrebbero durare circa un mese, è previsto per marzo. Il progetto, curato dall’architetto Graziano Borghi, prevede l’utilizzo di materiale di qualità e pregio come la pietra di Luserna a superficie ruvida per la scalinata e l’ottone ossidato e anticato per l’unico corrimano (rimarrà solo quello centrale, quelli laterali saranno eliminati), che si sposano perfettamente con il contesto architettonico di pregio della Rocca. Oltre all’estetica, sarà migliorata anche la fruibilità a favore dei tanti novellaresi che, anche per raggiungere scuole e asili presenti nella zona nord del paese, si spostano in bicicletta. Ai due lati della nuova scalinata saranno infatti realizzate due rampe di 60 centimetri di larghezza che renderanno più agevole salire e scendere portando a mano la bici.