Sabato a Calderara quarto appuntamento della rassegna con “Piccoli Principi e Principesse”

Prosegue con Silvano Antonelli, spesso ospite del Teatro Spazio Reno, “Piccoli Pianeti”, la stagione teatrale per bambini, famiglie e adulti di Calderara organizzata da Culturara. Per il quarto appuntamento del cartellone, sabato 17 febbraio alle ore 21 a salire sul palco di via Roma sarà dunque l’attore della compagnia Stilema / Unoteatro, con uno spettacolo per tutti a partire dai 3 anni dal titolo Piccoli principi e Principesse.



Liberamente ispirato al libro di Antoine De Saint-Exupéry, lo spettacolo mette al centro il rapporto tra adulto e bambino. O, meglio, tra l’adulto e il bambino di cui il primo ha, forse, tradito o dimenticato i sogni. Lo spettacolo diventa un contenitore dentro al quale inserire le suggestioni poetiche del lavoro di ricerca realizzato con bambine, bambini e adulti di diverse parti d’Italia. Cosa pensa l’adulto del bambino che gli appare all’improvviso nel deserto in cui è precipitato? Cosa pensa quel bambino dell’adulto che ha di fronte? Quanti pianeti ha incontrato prima di arrivare lì? Quante volte il sole tramonterà e risorgerà sui loro timori e sulle loro speranze?

Di seguito un riepilogo della stagione di “Piccoli pianeti”, la descrizione dello spettacolo di sabato prossimo e le info sulla prenotazione dei biglietti.