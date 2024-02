Imola: 35enne italiano colpito da misura cautelare per stalking alla ex

I Carabinieri della Compagnia di Imola hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri e l’applicazione del dispositivo elettronico, nei confronti di un 35enne italiano, disoccupato, indagato per atti persecutori e minaccia.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna. I fatti hanno avuto inizio quando una 34enne italiana, il 4 febbraio scorso, ha querelato l’ex compagno il quale, non accettando la fine della loro relazione, aveva iniziato a minacciarla e pedinarla. In sede di denuncia, la donna ha dichiarato di aver conosciuto l’uomo alla fine del 2018 e di aver intrapreso con lo stesso una relazione sentimentale, decidendo di andare a convivere. Con il passare del tempo però, il 35enne appariva sempre più geloso e possessivo assumendo un atteggiamento prevaricatorio nei confronti della donna, tanto da isolarla dagli amici e dai familiari. Inoltre, la vittima ha dichiarato ai Carabinieri, che in alcune circostanze il suo ex compagno le aveva messo le mani addosso, per la precisione la colpiva al volto con schiaffi, rivolgendole frasi ingiuriose e minacciose.

A causa di tali comportamenti da parte del 35enne, nel mese di ottobre 2023 la donna ha deciso di interrompere la relazione. L’uomo, non accettando la decisione presa dalla ex compagna, ha iniziato a inviarle numerosi messaggi, chiedendole con chi fosse al telefono o in altre circostanze, presentandosi sul luogo di lavoro, tanto da scaturire nella donna un evidente stato d’ansia e di preoccupazione per se stessa. Da ultimo, il 3 febbraio 2024, nel fare rientro presso la propria abitazione, la 34enne ha trovato l’ex compagno che la stava aspettando nel parcheggio del cortile condominiale. Impaurita ha contattato immediatamente il 112. Alla luce di ciò i Carabinieri, dopo aver rintracciato il 35enne, gli hanno notificato la misura cautelare emessa dal Giudice.