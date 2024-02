I Carabinieri incontrano gli alunni della scuola media “Sassi” di Soliera

Ieri mattina 15 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Carpi sono intervenuti per parlare di legalità ai ragazzi della scuola media “Sassi” di Soliera. Circa 85 studenti delle 2° classi hanno assistito ed interagito con i militari sul delicatissimo tema del Bullismo e del Cyberbullismo, passando anche per argomenti diversi come l’uso consapevole dei social, body-shaming e l’uso del parental control nei videogiochi.

Uno spazio importante è stato anche dedicato al tema dell’abuso di alcol e del consumo di sostanze stupefacenti, con importanti riflessioni sui relativi danni psicofisici e sulle conseguenze penali ed amministrative previste dalla legge nei particolari casi.

L’incontro, tenuto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Carpi, Ten. Col. Stefano Covolo, coadiuvato dal Lgt. Vincenzo Gualtieri, è stato arricchito dalla partecipazione dei giovani alunni, oltre che dal contributo offerto dagli insegnanti.