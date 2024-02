Da lunedì operazioni di bonifica degli argini del Crostolo al Gattaglio

A partire da lunedì 19 febbraio e per circa una settimana, inizieranno le operazioni di ricerca di eventuali ordigni bellici lungo gli argini del Crostolo in corrispondenza del Gattaglio. La ricerca, disposta di prassi per questo tipo di intervento, è propedeutica alla prossima realizzazione delle nuove spalle della passerella ciclopedonale del Gattaglio sul torrente Crostolo.

Una volta completata l’azione di ricerca e bonifica, inizieranno infatti i lavori di preparazione delle sponde necessari per la posa del nuovo attraversamento.