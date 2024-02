Crollo in cantiere supermercato a Firenze

FIRENZE (ITALPRESS) – Un crollo per il cedimento di un muro di contenimento si è verificato questa mattina in un cantiere a Firenze, in via Mariti dove è in corso la costruzione di un

supermercato. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco. Le squadre composte da personale ordinario e Usar light hanno estratto vive tre persone sono in corso le ricerche di altre persone. Ancora da confermare la notizia che in un primo momento era stata data ovvero di almeno due morti.

Foto: xb8/Italpress

(ITALPRESS).