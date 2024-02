Tram Bologna, cambia l’assetto del cantiere in zona Fiera

Terminate le prime attività di riqualificazione dei sottoservizi e opere urbane, dal 15 febbraio i lavori del tram in viale della Fiera e viale Europa (cantieri E4/E5) si spostano al centro della carreggiata, lasciando libera una corsia per senso di marcia ai lati. Tale modifica non riguarda il tratto di viale della Fiera compreso tra l’ingresso della Rai e l’incrocio Michelino che per il momento rimane nell’assetto attuale. La realizzazione della tranvia entra così nel vivo, concentrandosi in quella che sarà la sede tranviaria definitiva: binari al centro in “sede riservata ma non segregata”, ovvero con la possibilità di attraversamento in corrispondenza di incroci.

Le modifiche alla viabilità

Fatta eccezione per il tratto compreso tra la sede Rai e l’incrocio con via Michelino, la cui viabilità resta invariata rispetto allo stato attuale, la circolazione delle auto sarà garantita su una corsia per senso di marcia ai lati della carreggiata.

Il trasporto pubblico locale non subirà modifiche rispetto all’assetto attuale.

I percorsi pedonali saranno sempre garantiti.

Cosa è stato fatto

Il cantiere in zona Fiera è stato il primo della Linea Rossa ad insediarsi su strada, nel maggio scorso. Fino a oggi si è lavorato sulla risoluzione delle interferenze superficiali e sotterranee, con la rimozione dell’illuminazione preesistente e degli spartitraffico e interventi su tubature interrate di acqua, gas e digitale, e sulla riqualificazione dei sottoservizi e delle opere urbane. Per mesi si è operato anche condividendo il calendario con un altro maxi cantiere, quello di Hera per il teleriscaldamento, finalizzato a migliorare l’efficienza energetica mediante la distribuzione di acqua calda in tubazioni coibentate nel sottosuolo.