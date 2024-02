Domenica 18 febbraio a Castelnovo Sotto sarà ancora festa con il Carnevale

Domenica 18 febbraio tornerà il Carnevale di Castelnovo di Sotto con la seconda sfilata dei grandi carri mascherati dopo il rinvio per maltempo della scorsa settimana.

L’appuntamento sarà nel centro storico del paese a partire dalle ore 14.30 con le scuderie pronte a darsi battaglia. L’obiettivo intatti è duplice: è far divertire il pubblico e conquistare l’ambito Gonfalone che, nel 2023, andò al gruppo “La Montagnola”.

Oltre ai campioni che si ripresentano con “Il diavolo veste la Montagnola”, si sfideranno a colpi di creatività i “Club 69-Classe 96” con “Finché suocera non ci separi”, i “Saber” con “Top Gun Saber”, la “Belvedere 3.0” con “Arca 3.0”, l’“Olimpia 2” con “Tasse e tributi, che Robin ci aiuti”, la “Junior” con “Totem al Carnevale.”, la “Fiac” con la mascherata “Fuori dal nido” e la scuderia Avis con “Olè”.

Inoltre il gruppo dei ragazzi del Sap, riuniti nella scuderia “Amigos Locos” porteranno una mascherata per le strade castelnovesi dal titolo “Mostro di cioccolato”. Saranno presenti anche due carri realizzati dai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia castelnovesi: la “Girasole-Palomar” con “I diavoletti” e “Villa Gaia” con “Animali straordinari”. Anche l’associazione Botteghe della Rocca parteciperà con “Botteghe trottoline… con ribelli trotterelli”. Come in ogni edizione saranno presenti alle sfilate ospiti che arrivano da fuori Castelnovo. In tutte e quattro le domeniche, “VitaminAnimation” proporrà spettacoli con bolle di sapone, sculture di palloncini e truccabimbi.

Ma non è finita qui, perché durante la festa castelnovese il Museo della Maschera, in municipio, sarà aperto il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. Ci sarà la mostra delle opere in cartapesta nella chiesa della Madonna con inaugurazione sabato 3 gennaio alle ore 16.30. La ristorazione sarà garantita dal Mc Castlein con gnocco fritto e patatine. I prodotti a marchio “Al Castlein” si potranno acquistare alla “Castlein Baita”, mentre per i bambini è stato organizzato il “Concorso mascherine” che prevede ricchi premi.

L’ingresso al Carnevale avrà il costo di 7 euro e sarà gratuito per i bimbi fino a 13 anni. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.alcastlein.it.