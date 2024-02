Domani sera, al Centro polivalente di Limidi, Dario De Santis intratterrà il pubblico sulla figura di Alfred Nobel

Venerdì 16 febbraio 2024, ore 21.00, al Centro polivalente di Limidi in Via Papotti n. 18, Dario De Santis, collaboratore presso Università degli Studi di Milano-Bicocca e brillante divulgatore (noto anche per i suoi video su youtube, molto seguiti) intratterrà il pubblico sulla figura di Alfred Nobel, molto noto per aver istituito il premio che porta il suo cognome. Non tutti conoscono la sua storia: un chimico-industriale di grande talento e potenzialità che, fra l’altro, inventò la dinamite ed accumulò un grande patrimonio.

Ne parlerà De Santis, con vari riscontri storici ed aneddoti.

Su richiesta, verrà rilasciato a studenti e professori delle scuole superiori un certificato di partecipazione.

L’evento è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. L’iniziativa conclude il programma 2023-2024 predisposto dal Centro Polivalente, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Mo), nella considerazione che argomenti culturali e scientifici interessano tante persone e che vi è un bisogno insoddisfatto cui il centro cerca di dare risposte.