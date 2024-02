Disposta dal Questore di Reggio Emilia la chiusura per 5 giorni di una caffetteria

Il Questore di Reggio Emilia, dott. Maggese, ha emesso il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. nei confronti della caffetteria sita in Via Emilia all’Ospizio n.10.

Il provvedimento prevede la chiusura per 5 giorni, a partire da oggi, giovedì 15 febbraio, della citata caffetteria ed è motivato dalla presenza costante di soggetti pregiudicati all’interno, ormai abituali frequentatori.

Tale elemento è stato ricavato a seguito di numerosi controlli effettuati dalla Polizia di Stato negli ultimi tempi all’interno del bar, dai quali è emersa costantemente la presenza di questi soggetti.

Alla luce di quanto detto, nella mattina di ieri, mercoledì 14 febbraio, operatori della Polizia Amministrativa e Sociale, coadiuvati dagli agenti della Squadra Volanti di Reggio Emilia hanno notificato il suddetto provvedimento al titolare della caffetteria imponendogli la chiusura per 5 giorni dell’esercizio commerciale a partire dalla mezzanotte del 15 febbraio.