Al Tecnopolo di Modena la quinta edizione del TACC Demo day

Al Tecnopolo di Modena è tutto pronto per il TACC Demo day 2024, che si terrà il 16 febbraio dalle ore 14.00 alle 18.30. Gli 8 team di studenti e studentesse della quinta edizione del progetto Unimore TACC – Training for Automotive Companies Creation presenteranno le business idea maturate in 4 mesi di intenso lavoro. Solamente i progetti considerati meritevoli dalla commissione passeranno alla seconda fase di prototipazione e testing TACC 2, che inizierà a marzo 2024.

A dare il benvenuto saranno il Prorettore Unimore Gianluca Marchi, il Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Emilia Area Centro, Marco Moscatti e i responsabili scientifici del progetto Proff. Luigi Rovati del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Bernardo Balboni e Tiziano Bursi del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”. Al termine delle presentazioni sarà possibile visitare l’area expo dedicata ai prototipi realizzati.

Il progetto TACC è un’iniziativa unica nel panorama accademico nazionale che rappresenta un percorso di eccellenza per studenti e studentesse di Unimore, interessati a sviluppare talento e creatività nella realizzazione di un’idea imprenditoriale. Il progetto propone un percorso in lingua inglese con docenti accademici, manager imprenditori, project work, meeting aziendali e laboratori per lo sviluppo della propria idea di start up.

I promotori del progetto TACC sono Unimore e AVL, la più grande azienda privata nel mondo per lo sviluppo, la simulazione e il testing di sistemi powertrain.

TACC Unimore è realizzato grazie al supporto di BPER – Banca Popolare dell’Emilia Romagna e SIFÀ – Società Italiana Flotte Aziendali. I partner del progetto sono: Confindustria Giovani Imprenditori, Confindustria Emilia Area Centro, Crit, RPM – Rete Professionisti Motorsport e Tech-Up Accelerator.