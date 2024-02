A luci spente per il futuro: anche il Comune di Correggio aderisce alla campagna M’illumino di Meno

A luci spente per il futuro. Anche il Comune di Correggio si unisce all’iniziativa nazionale M’illumino di Meno, promossa dal programma Rai Radio2 Caterpillar, per celebrare il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili.

In occasione del 16 febbraio, giorno di entrata in vigore del Protocollo di Kyoto nel 2005, M’illumino di Meno invita cittadini, istituzioni, scuole, e aziende a compiere gesti concreti per ridurre il consumo energetico e riflettere sull’importanza di un uso responsabile delle risorse.

E il Comune di Correggio ha accettato l’invito a spegnere le luci, in particolare l’illuminazione pubblica nella parte di Corso Mazzini compresa tra Piazzale Carducci e la Vittoria Alata.

“Caterpillar ha lanciato l’appello – ha spiegato il sindaco Fabio Testi – a spegnere simbolicamente le luci non indispensabili e a compiere azioni di efficienza energetica, come la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo. In un momento in cui la crisi climatica accelera e gli effetti si fanno sempre più evidenti, è fondamentale adottare misure concrete per invertire la rotta nell’uso dei combustibili fossili e promuovere una transizione energetica globale.

Il Comune di Correggio sostiene pienamente l’iniziativa di M’illumino di Meno e da anni contribuisce al cambiamento attraverso azioni concrete come ad esempio l’efficientamento della pubblica illuminazione che negli ultimi 3 anni ha permesso una riduzione di consumi di oltre 3,5 milioni di kwh di elettricità, evitando l’emissione in aria di 1.750 tonnellate di CO2 e il ricorso a 300 tonnellate di petrolio, dimostrando così il proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente e per un futuro sostenibile per la nostra comunità.

La partecipazione di Correggio a questa giornata speciale rappresenta un passo importante verso la sensibilizzazione e l’azione concreta per la tutela dell’ambiente e la promozione di uno stile di vita più sostenibile.

Il Comune invita tutti i cittadini, le scuole, le aziende e le istituzioni del territorio – ha concluso Testi – a unirsi a questa iniziativa e a contribuire con piccoli gesti che possono fare la differenza per il nostro pianeta”.