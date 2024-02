Sold out a Scandiano l’anteprima festivaLOVE con Alessandro Bergonzoni

Tutto esaurito per Alessandro Bergonzoni l’ospite di “Anteprima festivaLOVE”, la serata che ogni anno anticipa alcuni temi della grande kermesse scandianese. Anche l’edizione 2024, infatti, porterà a Scandiano grandi autori, musicisti, giornalisti, artisti e performer per declinare l’amore in tutti i suoi molteplici linguaggi, nella città che fu la culla dell’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo.

L’attore e autore bolognese sarà a Scandiano giovedì 15 febbraio con un reading inedito, creato appositamente per festivaLOVE. L’ingresso, data l’affluenza prevista, è solo su prenotazione e i biglietti, gratuiti, sono esauriti in pochi giorni.

La performance di Bergonzoni sarà anticipata da una chiacchierata tra la giornalista di Telereggio Susanna Ferrari, il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani. Durante l’intervista verranno anticipati alcuni temi che riguardano l’ottava edizione di festivaLOVE. Innamorati a Scandiano, verranno comunicate le date ufficiali della tre giorni scandianese e sarà presentato un video riassuntivo dell’edizione 2023, che ha fatto registrare numeri importanti, tra i giardini della Rocca, il centro storico di Scandiano e Piazza Fiume, dove anche quest’anno saranno ospitati talk, eventi, spettacoli, concerti.