Pavullo, studenti a scuola con l’Ausl

A scuola con l’Azienda USL di Modena per conoscere e migliorare il territorio. Si è svolto la scorsa settimana a Pavullo il ‘Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento’ che ha coinvolto scuole e studenti di alcune classi dell’Istituto ‘Cavazzi’. In particolare, si è trattata di una vera e propria settimana scolastica svolta dai ragazzi insieme ai professionisti dell’Ausl per affrontare tematiche su salute e benessere, approfondirle e proporre possibili progettualità da realizzare insieme alla comunità. Il progetto ha lo scopo anche di fare conoscere meglio l’azienda sanitaria ai ragazzi, raccontandone le gestione e l’integrazione tra le varie figure professionali.

Tutti gli incontri sono stati orientati ad incoraggiare la partecipazione attiva, la ricerca e la discussione aperta per contribuire a sviluppare il ragionamento critico degli studenti su temi legati alla salute e al benessere della comunità.

All’esperienza di Pavullo con gli studenti è dedicato anche il nuovo video di ‘Salute Modena’, format delle aziende sanitarie modenesi nato per raccontare, con parole e immagini, i servizi sanitari e le iniziative per la popolazione.

La puntata è già visibile sul canale YouTube dell’Ausl all’indirizzo:www.youtube.com/watch?v=AwMfz-l3gBEe sulla pagina di ‘Salute Modena’www.ausl.mo.it/salutemodena

Diverse le tematiche al centro delle giornate insieme ai professionisti Ausl, che hanno previsto sia momenti di ascolto che lavori di gruppo: il Frignano dal punto di vista dei giovani con la mappatura sia fisica che infrastrutturale di luoghi e servizi; gli acquisti alimentari consapevoli con un approfondimento sulla conoscenza delle etichette alimentari; esperienze di vita e professionali dei lavoratori della sanità; la progettazione di uno spazio ideale per i giovani del Frignano; la promozione dell’empowerment e resilienza nelle persone grazie alla tecnica della ruota comunitaria.

“Questo è un progetto molto importante che rappresenta uno spazio dove i ragazzi possono conoscere le attività dell’Ausl e dei suoi professionisti – dichiara Massimo Brunetti, Direttore del Distretto sanitario di Pavullo -. Studenti e docenti hanno dimostrato di apprezzare tantissimo questa settimana di lavoro insieme, che auspichiamo diventi in futuro un momento fisso di scambio”.