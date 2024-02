M’illumino di meno, Soliera spegne le luci di piazza Repubblica

Venerdì 16 febbraio il Comune di Soliera aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. A partire dalle ore 18 verranno spente le luci di piazza Repubblica, di fronte al municipio.

L’iniziativa, che quest’anno compie arriva alla ventesima edizione, è organizzata da Rai Radio2 con il programma Caterpillar per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Il programma chiede agli ascoltatori di spegnere simbolicamente, almeno per un po’, le luci non indispensabili e di compiere un gesto di risparmio o di efficienza energetica. Quest’anno lo slogan è “No border” (Nessun confine) a sottolineare come la transizione energetica vada intrapresa collettivamente e come aria, acqua, montagne e foreste vadano difesi con un cambiamento che può essere solo globale.

Con la conversione del decreto legge n. 17/2022, il Parlamento italiano ha istituito per il 16 febbraio la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, a celebrare l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, il trattato internazionale che riguarda il surriscaldamento globale. Anno dopo anno, “M’illumino di Meno” ha raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta: scegliere la bici anziché l’auto, promuovere le energie rinnovabili, piantare alberi, ridurre lo spreco alimentare e adottare una cultura del riuso. Nel tempo l’urgenza di queste azioni individuali e collettive si è imposta, evidenziando gli effetti sulla natura di anni di sfruttamento ambientale. Il cambiamento di abitudini suggerito da anni da “M’illumino di Meno” è ormai diventato una necessità di sopravvivenza, oltre che una possibilità per sviluppare una comunità sociale più sostenibile da tutti i punti di vista.