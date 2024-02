“M’illumino di meno”, Guastalla partecipa alla 20a giornata nazionale di risparmio energetico

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa, tenendo accesa una candela sui davanzali della propria abitazione e rispettando nella quotidianità il decalogo per uno stile di vita sostenibile. Coinvolti anche i comuni gemelli di Gabicce Mare (Marche), Giovinazzo (Puglia) e Forcalquier (Francia) mentre la Fontana del Cascella, all’ingresso di Guastalla, sarà simbolicamente spenta la sera del 16 febbraio.

Anche quest’anno Guastalla aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. L’edizione 2024 torna venerdì 16 febbraio, dedicata al tema “no borders – senza confini”, con l’invito a spegnere simbolicamente, per un po’, le luci non indispensabili, a compiere un gesto di risparmio o di efficienza energetica e a riflettere sull’uso dell’energia. Meglio se collettivamente. Ognuno di noi, infatti, è chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più efficiente, più in armonia con la terra che ci ospita.

A Guastalla l’Amministrazione comunale ha deciso di spegnere simbolicamente l’illuminazione della Fontana del Cascella, all’ingresso della città, nella serata del 16 febbraio, invitando la cittadinanza a tenere accesa una candela sui davanzali della propria abitazione e ad aderire alle azioni proposte dal decalogo del risparmio energetico (vedi più sotto e a questo link: https://www.rai.it/milluminodimeno/decalogo/Decalogo-9bb36ca2-2d84-4ef7-ad33-f50999455025.html) e a condividerle sui social network con l’hashtag #milluminodimenoguastalla

Inoltre, nei giorni scorsi è stata inviata una comunicazione ai comuni gemellati di Giovinazzo, Gabicce Mare e Forcalquier per proporre anche a loro l’adesione alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili e la condivisione del programma delle loro iniziative.