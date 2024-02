Aggiudicati i lavori per il tratto Concordia-San Possidonio-Mirandola di collegamento con la Ciclovia del sole

La Provincia di Modena ha concluso le procedure di gara per l’aggiudicazione, in via provvisoria, all’impresa Mantovagricoltura dei lavori per la realizzazione della ciclabile Concordia-San Possidonio-Mirandola di collegamento con la Ciclovia del Sole. Espletate le verifiche di legge propedeutiche al perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva e firmato il contratto si procederà all’avvio del cantiere, previsto nella primavera 2024.

L’intervento per la nuova ciclabile permetterà di realizzare il completamento del tratto modenese della Ciclovia del Sole connettendo Concordia e i comuni dell’Area Nord con una arteria che riveste un ruolo strategico per la mobilità ciclabile e il cicloturismo.

I lavori prevedono un intervento di adeguamento e completamento dei tratti ciclabili esistenti sulla sommità arginale del fiume Secchia e inizieranno dal Comune di Concordia, che ospita un tratto di 6 km di lunghezza della nuova ciclovia. Il cantiere sarà attivo nel comune di Concordia per 60 giorni, mentre la completa realizzazione del tratto di ciclabile richiede 280 giorni di lavori, a cui seguirà la posa dell’arredo urbano e della segnaletica lungo tutta la ciclovia. L’importo complessivo dell’opera è di 2.675.000 euro finanziati con fondi regionali.

“Il collegamento di Concordia con la Ciclovia del Sole – commenta il sindaco Luca Prandini – è un valore aggiunto per l’attrattività e la promozione cicloturistica di Concordia e di tutta la bassa modenese. Inoltre – prosegue il sindaco – questo nuovo tratto ciclabile di 6 km che attraverserà Concordia implementa la mobilità sostenibile sul territorio comunale e si aggiunge alle opere ciclopedonali che l’Amministrazione ha già realizzato o sono in via di realizzazione. Sono conclusi a gennaio i lavori per il completamento della ciclabile di via Martiri della Libertà nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Paglierine e il canale Sabbioncello, e in primavera partiranno i lavori per la nuova ciclabile Concordia-Vallalta attraverso via Quirina per 1,5 km finanziata con 500mila Euro dalla Regione.”