Unione Tresinaro Secchia: nuova graduatoria per assegnare gli alloggi Erp

L’Unione Tresinaro Secchia ha pubblicato l’avviso per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica) per l’annualità 2024 nei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano. Le nuove graduatorie – che saranno approvata entro il 30 settembre – sostituiranno integralmente quelle 2018 -2023 pertanto le precedenti domande non saranno più valide e, nel caso si fosse inetressati, dovranno essere ripresentate.

Tutte le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il modulo predisposto dall’Unione Tresinaro Secchia, che può essere scaricato dal sito internet dell’ente (www.tresinarosecchia.it) così come l’avviso pubblico. Sul modulo dovrà essere apposta, a cura del richiedente, una marca da bollo da 16 euro.

Le domande dovranno essere inviate entro il 6 maggio 2024 a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec: unione@pec.tresinarosecchia.it. L’invio dovrà essere fatto a cura del richiedente (l’Ufficio Casa non riceve e non trasmette domande per conto di terzi) anche da un normale indirizzo di posta elettronica.

Fino al 30 aprile all’Ufficio Casa dell’Unione Tresinaro Secchia, nella sua sede di Scandiano in via Fogliani 2/G, sarà invece possibile – esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0522.985910 – ottenere assistenza nella compilazione delle domande nei seguenti giorni e orari, in cui sarà presente anche un addetto di Acer Reggio Emilia: a febbraio il giovedì dalle 8.30 alle 12.30, nei mesi di marzo e aprile il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30.