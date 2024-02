Serie di chiusure programmate su Tangenziale di Bologna e autostrade della regione

Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 13 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO, IN MODALITA’ ALTERNATA

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale o 4 via del Triumvirato.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale):

-sarà chiuso l’allacciamento con la Tangenziale, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 febbraio, in modalità alternata.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 16 ALLE 6:00 DI SABATO 17 FEBBRAIO

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale o 4 via del Triumvirato.

Per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 San Vitale e 9 San Donato, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 11 bis Castenaso e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso Casalecchio/A1.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 11 San Vitale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda della Leona, via Larga, rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, rotonda Giuseppe Modonesi, Via dell’Industria, rotonda Armando Gagliani, rotonda Sabina Santilli, via Bargello (SP86 Lungo Savena), rotonda Luigi Polacchi, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Giuseppe Antonio Torri, viale Giuseppe Fanin, rotonda Augusto Baroni, viale Tito Carnacini, rotonda Luchino Visconti, viale Europa e rientrare attraverso lo svincolo 8 FIERA;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 8 Fiera, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 9 San Donato e 8 bis viale Europa, in entrata verso Casalecchio/A1. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, rotonda Enrico Brunetti Rodati, Via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, rotonda Armando Gagliani, rotonda Sabina Santilli, via Bargello (SP86 Lungo Savena), rotonda Luigi Polacchi, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Giuseppe Antonio Torri, viale Giuseppe Fanin, rotonda Augusto Baroni, viale Tito Carnacini, rotonda Luchino Visconti, viale Europa e rientrare in Tangenziale allo svincolo 8 Fiera.

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna),per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 15 e venerdì 16 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso, in direzione San Lazzaro/A14.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 15 e venerdì 16 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona/Pescara.

L’area di servizio “Montefeltro ovest”, situata all’interno del suddetto tratto, non sarà raggiungibile nella prima notte di chiusura e sarà chiusa dalle 21:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 di San Marino, SS16 Adriatica, Viale Enrico Berlinguer e rientrare sulla A14 alla stazione di Riccione.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona/Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: via Granarolo, via Fratelli Rosselli, SS 9 via Emilia, SS727, SS67 e rientrare sulla A14 alla stazione di Forlì.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Po ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6, via Eridania, via Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, via Marconi, via Modena, SP19 via Eridano e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI VENERDI’ 16 E SABATO 17 FEBBRAIO, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64 Porrettana, via Chiavicone e rientrare sulla A13 alla stazione di Altedo.

DALLE 00:00 ALLE 6:00 DI SABATO 17 FEBBRAIO

-sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.

I lavori di sostituzione cavi sono terminati in anticipo rispetto al programma e pertanto, è stata annullata la chiusura del tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, martedì 13, alle 6:00 di mercoledì 14 febbraio.

Di conseguenza, saranno regolarmente accessibili le aree di servizio “Adige est” e “Adige ovest”.