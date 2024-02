L’ambiente ancora al centro di Noicontrolemafie

Altri due appuntamenti su tematiche ambientali per Noicontrolemafie, il Festival della legalità promosso dalla Provincia insieme ai Comuni reggiani e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, in attesa della tradizionale settimana clou, che in questa XIII edizione si terrà dall’8 al 12 aprile.

Protagonista di entrambe le iniziative l’ex presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza che giovedì sera alle 21 a Casalgrande (sala Gino Strada, piazza Ruffilli) dopo il saluto del sindaco Giuseppe Daviddi parlerà sul tema “Clima e diseguaglianza generazionale: il nostro futuro tra vecchi e nuovi rischi” con Pinuccia Montanari, saggista e giurista ambientale ed ex assessore all’ambiente di Reggio Emilia, Genova e Roma Capitale.

Venerdì mattina, dalle 11.30 alle 13, Vittorio Cogliati Dezza incontrerà invece gli studenti del liceo Matilde di Canossa di Reggio sul tema “Giustizia ambientale e giustizia sociale: costrette a camminare insieme?” insieme a Sara Aielli, comandante del Nucleo investigativo di Polizia Ambientale, agroalimentare e forestale (Nipaaf) di Reggio. Entrambi gli incontri saranno coordinati da Rosa Frammartino dello Staff scientifico di Noicontrolemafie.

Presidente nazionale di Legambiente dal 2007 al 2015, Cogliati Dezza è stato anche membro di Comitati ministeriali per la riforma della scuola e dei curricoli e per l’educazione ambientale ed è autore di varie pubblicazioni sulle principali questioni ambientali, sulle trasformazioni culturali e sociali in atto, e più recentemente sui temi delle migrazioni.