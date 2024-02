In auto un dispositivo per far saltare i bancomat: tre arresti a Bologna

Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, la scorsa notte intorno alle 3:00 in zona Fossolo, hanno notato un’Alfa Romeo con tre persone a bordo, il cui conducente alla vista della Volante ha effettuato alcune manovre sospette. I poliziotti hanno quindi seguito e fermato il mezzo con a bordo un 32enne bolognese, un 40enne palermitano e 41enne napoletano.

Procedendo alla perquisizione dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto due sacche con all’interno la classica attrezzatura utilizzato dai “bancomattari”: una “marmotta” (congegno utilizzato per far esplodere gli sportelli bancomat) con 400 grammi di esplosivo collegata alla batteria pronta all’uso, piede di porco, passamontagna, guanti e ricetrasmittenti in grado di captare le frequenze delle forze dell’ordine.

I tre sono stati arrestati con l’accusa di possesso di materiale esplodente. Indagini sono in corso col sospetto che si tratti di una banda specializzata negli assalti agli sportelli automatici delle filiali bancarie.