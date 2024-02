Winter Cup di tennis: i 4 vincitori

Si è svolto questo weekend presso lo Sporting Club Sassuolo il secondo appuntamento della Winter Cup, torneo di tennis giovanile con formula rodeo. I partecipanti sono stati 105 ragazzi divisi su 4 categorie, under 14 e 16 maschile e femminile, con ampia partecipazione degli atleti emiliani da Modena, Reggio Emilia e Bologna, e tanti da altre regioni come Marche e Lombardia. Un vero successo per il circolo sassolese, che per questa edizione ha visto impegnati tanti giocatori di livello altissimo e sfide incredibili.

Nelle categorie femminili finali “bolognesi”: nell’under 16 Ludovica Belluzzi del Nettuno Tennis Club che ha avuto la meglio su Sofia Mezzetti del Tennis Granarolo per 5/4 4/2, mentre nell’under 14 Margherita Buriani della Virtus Tennis Bologna ha sconfitto Alessia Rocchi del Tennis Modena per 4/0 4/1. Sul gradino più alto del podio nell’under 14 maschile è salito Nicolò Iori del CT Reggio Emilia che ha battuto al tie break del terzo set per 7/4 la testa di serie numero 2 del tabellone e giocatore di casa Frederick Cortesi. Infine successo di Alessandro Ferrari dello Sporting Club Sassuolo nell’under 16 maschile che, dopo una strepitosa battaglia, ha sconfitto per 5/4 1/4 11-9 il favorito Francesco Montenet del Tennis Fiorenzuola.

Prossimo appuntamento sarà riservato alle categorie amatoriali di tennis del circuito TPRA il 16 e 17 marzo e poi il torneo giovanile Emilia Romagna Junior Tour che da sempre lo Sporting Club Sassuolo organizza a fine maggio sui campi in terra rossa.