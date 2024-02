Stazione di Mirandola: al via i lavori di riqualificazione e ristrutturazione della sala d’aspetto

A partire dalla giornata di mercoledì 14 febbraio 2024, la ditta appaltatrice incaricata da R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana), avvierà i lavori di ritinteggiatura e miglioramento della sala d’aspetto della Stazione dei Treni di Mirandola (Cividale).

Per consentire il corretto e celere svolgimento dei lavori di restauro in programma, la sala d’attesa resterà temporaneamente chiusa. Ferrovie dello Stato ha comunicato contestualmente alla scrivente che il termine dei lavori è previsto per la fine del mese di Marzo 2024.

“Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’imminente avvio dei lavori alla sala d’aspetto della Stazione di Cividale – commenta il Sindaco Alberto Greco – Un luogo più accogliente, per chi attende di partire e per chi fa tappa o raggiunge la nostra Città, rappresenta un forte deterrente anche per chiunque lo avesse erroneamente scambiato nell’ultimo periodo come un luogo adibito al bivacco”.